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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ

В Омской области мать привязала сына к столбу за прогул уроков

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Сотрудники полиции возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Жительница Омской области избила ремнем десятилетнего сына, после чего привязала его к столбу в холодном сарае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Таким жестоким образом она наказала мальчика за прогул школы.

Полиция и скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как уточняют следователи, ей помогала 19-летняя дочь.

Чтобы ребенок не смог позвать на помощь, 39-летняя женщина затолкала ему в рот кляп из носков. После этого она выключила в сарае свет и закрыла его на замок. Мальчик остался в темноте — босой, в футболке и спортивных брюках.

Школьнику чудом удалось отвязаться и вылезти в окно. Он прибежал к другу и рассказал о произошедшем. Мать друга сразу обратилась в полицию.

У ребенка нашли телесные повреждения в виде кровоподтеков, "которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов". Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Сотрудники полиции возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сотрудники СК проводят доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 (истязание) и 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Затем будет решен вопрос о возбуждении дела. Санкции этих статей предусматривают наказание от трех до пяти и от трех до семи лет лишения свободы.

Теги:
родители, дети, насилие в семье, насилие, Россия



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