Экс-глава личной охраны Ислама Каримова проведет в тюрьме 3,5 года

Тохирия задержали еще в декабре 2018 года за хищения.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Ташкентский областной суд по уголовным делам вынес приговор бывшему охраннику первого президента республики Ислама Каримова и экс-председателю государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджону Тохирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебных органах.

"Муиджон Тохирий приговорен судом к трем годам и шести месяцам, а также штрафу в размере 400 минимальных зарплат (около 10 тысяч долларов)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Тохирий обвинен по статьям "хищение путем присвоения или растраты", "должностная халатность" и "должностной подлог".

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, добавил собеседник агентства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2018 года снял Тохирия с должности главы ГТК. Он занимал этот пост с декабря 2016 года. С 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова, ранее занимал посты госсоветника главы республики, заместителя секретаря Совета национальной безопасности.