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В Денау раскрыто хищение льготных кредитов

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Нарушение выявили сотрудники районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, прокуратуры района и областного управления Центробанка.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Денау раскрыто хищение льготных кредитных средств в размере 319 миллионов сумов, которые были выделены местным филиалом Народного банка ("Халк банки") по госпрограмме "Каждая семья — предприниматель". 

По данным Генпрокуратуры республики, учреждение выдало льготные кредиты на строительство теплиц 12 гражданам, но не проверило, на что потрачены деньги. В официальные документы были внесены ложные сведения. 

В отношении сотрудников банка возбуждено уголовное дело. 

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В начале мая Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела в отношении нескольких сотрудников Китабского филиала того же банка и некоторых других лиц, которых подозревают в способствовании нецелевому расходованию кредитов по той же госпрограмме. Там 11 гражданам были выданы 147 миллионов сумов.

Программа "Каждая семья — предприниматель" стартовала летом прошлого года, на ее реализацию выделено 200 миллионов долларов. Для участников предусмотрено льготное кредитование: до 150-кратного размера минимальной зарплаты — для развития семейного предпринимательства, до 1000-кратного — для субъектов малого бизнеса, более 1000-кратного размера зарплаты — для кредитования инвестпроектов.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, хищение, Кредит



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