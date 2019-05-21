Сразу после заявления об угоне, ГУВД Ташкента тут же объявило "План перехват" и буквально через час подозреваемый был задержан.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Подозреваемый в угоне автомобиля "Нексия 2" в Ташкенте был задержан по горячим следам за час, сообщает ГУВД Ташкента.

"Вечером, 18 мая приблизительно в 17.00 в органы внутренних дел поступило сообщение от 39-летнего Тохира М. Мужчина сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль, припаркованный по улице Фуркат. Ключ был оставлен в замке зажигания", - говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента Ташкентский перехват: угонщик автомобиля был найден за час

ГУВД Ташкента тут же объявило "План перехват" и буквально через час сотрудники ДПС обнаружили возле мечети Новза в Чиланзарском районе объявленный в розыск автомобиль и самого угонщика, которым оказался 21-летний, ранее судимый, Хусниддин Зоиров.

ГУВД Ташкента Ташкентский перехват: угонщик автомобиля был найден за час

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также сотрудника правоохранительных органов просят жителей и гостей Ташкента не оставлять ключи в замке зажигания.