Ташкентский перехват: угонщик автомобиля был найден за час

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Подозреваемый в угоне автомобиля "Нексия 2" в Ташкенте был задержан по горячим следам за час, сообщает ГУВД Ташкента.
"Вечером, 18 мая приблизительно в 17.00 в органы внутренних дел поступило сообщение от 39-летнего Тохира М. Мужчина сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль, припаркованный по улице Фуркат. Ключ был оставлен в замке зажигания", - говорится в сообщении.
ГУВД Ташкента тут же объявило "План перехват" и буквально через час сотрудники ДПС обнаружили возле мечети Новза в Чиланзарском районе объявленный в розыск автомобиль и самого угонщика, которым оказался 21-летний, ранее судимый, Хусниддин Зоиров.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также сотрудника правоохранительных органов просят жителей и гостей Ташкента не оставлять ключи в замке зажигания.