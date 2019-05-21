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В автомобиле Volkswagen обнаружены алкогольные напитки

Мужчина попытался ввезти в Узбекистан 180 литров виски и коньяка

Происшествия
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В салоне автомобиля и внутри прицепа таможенники обнаружили зарубежную алкогольную продукцию.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Каракалпакстану задержали водителя Volkswagen, который пытался завезти в страну 180 литров виски и коньяка иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба таможенного комитета.

Общая стоимость обнаруженной алкогольной продукции составила 56 миллионов сумов. У мужчины не было при себе необходимых документов на товары.

Сейчас по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Напомним, согласно узбекскому законодательству, в республику можно ввозить не более двух литров алкоголя.

Теги:
Республика Каракалпакстан, Каракалпакстан, Государственный таможенный комитет, таможенники, алкоголь, Узбекистан



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