Мужчина попытался ввезти в Узбекистан 180 литров виски и коньяка

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Каракалпакстану задержали водителя Volkswagen, который пытался завезти в страну 180 литров виски и коньяка иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба таможенного комитета.

Общая стоимость обнаруженной алкогольной продукции составила 56 миллионов сумов. У мужчины не было при себе необходимых документов на товары.

Сейчас по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Напомним, согласно узбекскому законодательству, в республику можно ввозить не более двух литров алкоголя.