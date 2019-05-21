Директор филиала "Матбуот таркатувчи" в Хорезме присвоил полмиллиарда сумов

Мужчина купил на украденные деньги три автомобиля и типографию.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Глава Хорезмского филиала "Матбуот таркатувчи" О.К. растратил свыше 562 миллионов сумов из оплаченных подписчиками средств. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Директор организации перевел деньги на счет в ООО "У.З.", владельцами которой являются его сын и родственник.

Правоохранители выяснили, что мошенник купил на эти средства три авто марок Chevrolet Captiva, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti.

Кроме того, на украденные 16,7 миллиона О.К. приобрел здания и сооружения, принадлежащие Хазораспской типографии, хотя их фактическая стоимость - 750 миллионов сумов.

По такой же схеме действовала руководитель Хонкинского филиала "Матбуот таркатувчи". Она перевела на счет одного предприятия, которое принадлежит ее родственнику, 214 миллионов, которые заплатили подписчики. Затем женщина, используя украденные финансы, приобрела на имя супруга дом в Ургенче.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.