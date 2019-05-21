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Эвакуация пассажиров в метро Москвы из-за остановки поездов в тоннеле

В московском метро под землей застряли более тысячи пассажиров

© Официальный аккаунт Московского метрополитена в Twitter
Происшествия
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Сбой произошел на Солнцевской линии метрополитена, предположительно, из-за падения напряжения. В результате на перегоне между "Шелепихой" и "Хорошевская" застряли три состава с людьми.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В московском метро в вечерний час-пик сразу три поезда застряли в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" "желтой" ветки. По оценкам оперативных служб, в тоннеле оказались не менее 1,2 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Для эвакуации пассажиров на перегон были направлены исправные составы, после сцепки вагонов пассажиров доставили на станцию "Хорошевская".

"На станцию "Хорошевская" доставлены два застрявших состава. По предварительным данным, двумя поездами эвакуировано более 1,2 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате инцидента нет, информация о задымлении в тоннеле также не подтвердилась, заявили в метрополитене российской столицы.

Позднее перевозчик в официальном аккаунте Twitter сообщил, что все оказавшиеся в тоннеле пассажиры благополучно доставлены на станцию. За медицинской помощью никто не обращался.

​Из-за сбоя нет движения поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции "Раменки" до станции "Хорошевская", также закрыты для пассажиров "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии.

Теги:
транспорт, Московский метрополитен, Москва



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