18-летнюю узбекистанку видели в России - поиски продолжаются

Пока не ясно, где именно находится Наталья, но свидетели видели ее в Новосибирске.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Девушка, пропавшая в Ташкентской области, была найдена в России, сообщает ГУВД Ташкента.

Ранее в социальных сетях были новости о том, что в Янгиюльском районе Ташкентской области без вести пропала 18-летняя Наталья Ф.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУВД Ташкента совместно с коллегами из отдела внутренних дел Янгиюльского района было установлено, что девушка выехала в Российскую Федерацию, где проживают ее родственники", - говорится в сообщении.

По словам ГУВД, 16 мая в 16.00 часов Наталья направилась в республику Казахстан, предлагая также своему знакомому поехать с ней в Россию, но он отказался.

17 мая в период с 10.00 до 11.00 часов Наталья позвонила с неизвестного номера знакомому и сообщила, что на поезде проезжает Казахстан.

Уже 21 мая девушка отправила подруге SMS, в котором сообщила, что находится уже в России.

По словам матери Натальи, в России у них живут родственники, и девушка собиралась после окончания школы уехать к ним, однако она ничего не рассказала своей маме.

"Дочь обязательно бы поделилась со мной, у нас доверительные отношения", - сказала мать Натальи, опровергнув домыслы в соцсетях о том, что у них плохие отношения в семье.

Позже ее матери с телефона мобильного оператора, зарегистрированного в Новосибирске, позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что видел в Интернете объявление о пропавшей без вести Наталье и сразу узнал девушку в попутчице, с которой на автобусе ехал из Казахстана до Новосибирска.

На данный момент ГУВД Ташкента держит связь с матерью Натальи и расследует ситуацию.