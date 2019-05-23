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Пассажиры в аэропорту

В Бухаре таможенники пресекли попытку вывоза в Россию монеты XVIII века

© pixabay
Происшествия
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Из республики запрещено вывозить культурные ценности, созданные более полувека назад.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В аэропорту Бухары сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз из страны ценной вещи — монеты, изготовленной в 1750 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК. Она была изъята у мужчины, который собирался улететь в Москву.

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Пресс-служба Государственного таможенного комитета
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Пока монета является вещественным доказательством, после ее отдадут в Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник. 

В соответствии с законодательством Узбекистана, из республики запрещен вывоз культурных и антикварных изделий, внесенных государством в охранные списки, а также созданных пятьдесят и более лет назад.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Термеза нашли у гражданки республики женское украшение конца XIX века. Согласно предварительной оценке, его может составлять более тысячи долларов.

Теги:
Россия, Бухара, Узбекистан, Государственный таможенный комитет, таможенники, монета



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