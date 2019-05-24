"Узбекский Мавроди" Ахмадбай получил новый срок

От деятельности создателя финансовой пирамиды Ахмадбая Турсунбаева и его сообщников пострадали почти 12 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Ташкентский областной суд вынес второй обвинительный приговор в отношении основателя финансовой пирамиды, лжепредпинимателя из Чиназского района Ахмадбая Турсунбаева. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале прошлого года суд уже приговорил его к 13 годам лишения свободы по статьям "Мошенничество", "Взяточничество" и "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности". Также были осуждены шесть его подельников, они получили сроки от семи до 11 лет.

"Приговором суда Турсунбаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии общего режима. Путем сложения наказания ему определено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 400 минимальных зарплат (около 6 тысяч долларов) с лишением права занятия предпринимательской деятельностью сроком на один год", — сказал представитель суда.

В рамках этого уголовного дела были также осуждены еще 15 человек, двое из них условно, на сроки от 5,5 года до 12 лет лишения свободы по статьям "Мошенничество", "Взяточничество" и "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности". Максимальное наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ахмадбая Турсунбаева арестовали в Ташкентской области в июне 2016 года после обысков на частном предприятии "Чиноз Авто Хамкор", которым он руководил. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 17 миллионов долларов, не отраженных в отчетности компании.

Первый судебный процесс над создателями финансовой пирамиды начался в августе 2017 года. По данным следствия, через предприятия совершались незаконные валютные операции по принципу финансовой пирамиды, главным организатором которой выступил Турсунбаев.

В частности, у физических лиц члены ОПГ принимали денежные средства в национальной и иностранной валюте под 100% годовых, а также специализировалась на незаконной продаже автомобилей. От преступных действий мошенников пострадали почти двенадцать тысяч человек, рассказал собеседник агентства.

На днях в интернете появилось видео, где Ахмадбай объявляет, что люди приносили ему деньги по своему желанию, а он помогал бедным.