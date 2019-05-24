Узбекистанец погиб в ДТП в Польше

Погибший и пострадавший ехали в автомобиле марки Daewoo Matiz. После ДТП машина загорелась.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На польской национальной трассе S-3 между городами Шчечин и Гожув 18 мая произошло ДТП, жертвой которого мог стать гражданин Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики. Еще один мужчина госпитализирован.

По предварительным данным, которые предоставила местная полиция, скончался Мамадалиев Шухратжон Вахобович, госпитализирован Лутфуллаев Бахтиёр Эркин угли.

Пострадавшего доставили в госпиталь Шчечина с тяжелыми ожогами и в бессознательном состоянии.

Посольство Узбекистана в Польше установило контакты с польскими властями и держит ситуацию под контролем, добавили в МИД.