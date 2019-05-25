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Комплекс автофиксации нарушений ПДД

Сложно, но можно: как в Ташкенте вычислили машину с закрытым госномером

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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В столице нашли и оштрафовали водителя, который ездил по городу с частично закрытым госномером.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Житель Ташкента ездил по городу с частично закрытым номером — чтобы избежать штрафов за превышение скорости. Хитреца вычислили и оштрафовали.

Двадцать первого мая он ехал на белом Chevrolet Spark по улице Абдуллы Кодирий со скоростью, превышающей допустимую на 28 км/ч. Нарушение было зафиксировано стационарным радаром системы автоматической фиксации. Однако после система уведомила сотрудников о невозможности отправки письма в связи с нечитаемыми буквами госномера.

Сотрудник ГАИ
Sputnik
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"Были приняты меры по установлению местонахождения транспортного средства с помощью оснащенного камерой системы AutoCon-SC/M патрульного автомобиля", — сообщили в ГУВД.

Водителя, 32-летнего Абдувасула М. нашли и оштрафовали. 

В ГУВД напомнили, что управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с госномерами, не принадлежащими этому транспортному средству, — влечет наложение штрафа в размере десяти МРЗП.

Теги:
штраф, автомобиль, водитель, ГУВД Ташкента



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