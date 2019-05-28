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В Петербурге узбекистанец выпрыгнул из окна, чтобы сбежать от похитителей

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Иностранца силой удерживали в квартире, требуя у его жены выкуп в две тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Санкт-Петербурге арестовали троих злоумышленников, которые похитили гражданина Узбекистана 1987 года рождения и требовали у его жены выкуп в две тысячи долларов. Об этом передают "Невские новости" со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что преступники силой посадили в автомобиль мигранта. Они связали иностранца, избили его и позвонили супруге пострадавшего, требуя деньги за ее мужа.

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После отказа передачи требуемой суммы мужчину вывезли в лес в Ленинградской области, где продолжили избивать и требовать деньги. После этого у пленника отобрали ключи от квартиры, проникли в его жилье и похитили два мобильных телефона и пять тысяч рублей.

Затем узбекистанца перевезли в квартиру, где удерживали до тех пор, пока мужчина не сбежал, выпрыгнув из окна. В настоящий момент он находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, оскольчатым перелом левой пяточной кости и закрытым перелом правой пяточной кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги:
Санкт-Петербург, мигрант



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