В Саратовской области подросток совершил нападение на школу

Известно, что подросток наблюдался у психиатра долго время с диагнозом - поведенческие расстройства личности.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В городе Вольск Саратовской области 15-летний школьник совершил нападение на школу №4: ударил ледорубом ученицу во время уроков, а также бросил под дверь бутылки с зажигательной смесью, сообщает РИА Новости.

Сейчас девочка находится в реанимации, а сам подросток задержан - с ним работают правоохранительные органы.

"По предварительным данным, да, (подросток) состоял на учете с диагнозом - поведенческие расстройства личности, чувствовал себя недооцененным. Учился плохо", - сказал собеседник агентства.

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Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Юноша покончил с собой в библиотеке колледжа.