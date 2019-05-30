На трассе "Самарканд-Бухара" загорелся автобус

В результате пожара, кроме салона автобуса и шин, никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Автобус марки "Исузу" загорелся на трассе "Самарканд-Бухара", сообщает МВД Узбекистана.

В результате пожара, кроме салона автобуса и шин, никто не пострадал.

По словам МВД, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке автобуса.

На данным момент ведется проверка.

Напомним, 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области Казазхстана произошла трагедия с участием автобуса, в результате которой погибли 11 человек, среди которых было три гражданина Узбекистана.

Тела трех граждан Узбекистана похоронили на родине. Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов, а также главный имам области Хайрулло Турматов посетили семьи погибших, выразили им слова поддержки, прочитали суры Корана.