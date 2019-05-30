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Пожар в грузовом автомобиле марки “Газель”

Выгорел дотла: пожар уничтожил грузовик в Яшнабадском районе Ташкента

© Государственная служба пожарной безопасности Республики Узбекистан
Происшествия
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Огонь повредил салон, моторный отсек и часть товара, который находился в кузове.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Грузовой автомобиль марки "Газель" выгорел дотла на улице Ахангаран в Яшнабадском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления и координации силами и средствами УПБ Ташкента.

Ликвидировали огонь два пожарных экипажа. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Огонь повредил салон, моторный отсек и часть товара, который находился в кузове.

© Государственная служба пожарной безопасности Республики Узбекистан
Пожар в грузовом автомобиле марки “Газель”

В результате оперативных действий пожар удалось потушить. Причина пожара и материальный ущерб выясняются.

Ранее в соцсятех распространились фотографии с пылающими машинами на дорогах Ташкента. Интернет-пользователи утверждали, что причина происшествий - новые поправки в ПДД, согласно которым водителям приходится ездить днем в жару с включенными фарами.

В ГУВД объяснили, почему горят автомобили в Ташкенте

Однако в ГУВД заявили, что чаще всего причинами возгораний становились неполадки в топливной системе, а также сбои в электропроводке в авто.

Теги:
пожар, Ташкент, Узбекистан



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