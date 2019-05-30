Выгорел дотла: пожар уничтожил грузовик в Яшнабадском районе Ташкента

Огонь повредил салон, моторный отсек и часть товара, который находился в кузове.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Грузовой автомобиль марки "Газель" выгорел дотла на улице Ахангаран в Яшнабадском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления и координации силами и средствами УПБ Ташкента.

Ликвидировали огонь два пожарных экипажа. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Огонь повредил салон, моторный отсек и часть товара, который находился в кузове.

© Государственная служба пожарной безопасности Республики Узбекистан Пожар в грузовом автомобиле марки “Газель”

В результате оперативных действий пожар удалось потушить. Причина пожара и материальный ущерб выясняются.

Ранее в соцсятех распространились фотографии с пылающими машинами на дорогах Ташкента. Интернет-пользователи утверждали, что причина происшествий - новые поправки в ПДД, согласно которым водителям приходится ездить днем в жару с включенными фарами.

В ГУВД объяснили, почему горят автомобили в Ташкенте

Однако в ГУВД заявили, что чаще всего причинами возгораний становились неполадки в топливной системе, а также сбои в электропроводке в авто.