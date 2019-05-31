Mercedes в огне: в Ташкенте выгорел очередной автомобиль

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. В четверг, 30 мая, в Чиланзарском районе столицы произошло возгорание легкового автомобиля Mercedes-Benz.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности, инцидент произошел на улице Кичик халка йули.

© Фото: Государственная служба пожарной безопасности УЗбекистана В Ташкенте загорелся очередной автомобиль

Сразу после оповещения Центра управления и координации силами и средствами УПБ Ташкента на место происшествия были направлены два пожарных экипажа, которые приехали за 7 минут.

"При прибытии пожарных экипажей было выявлено, что пожар уже был ликвидирован силами водителя и очевидцев", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. От огня пострадал моторный отсек автомобиля.

В настоящее время причина пожара и материальный ущерб уточняется.

Ранее в этот же день грузовой автомобиль марки "Газель" выгорел дотла на улице Ахангаран в Яшнабадском районе Ташкента. Ликвидировали огонь два пожарных экипажа. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.