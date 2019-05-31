Пограничники Кыргызстана подстрелили узбекистанца на границе

Вооруженный инцидент произошел в Араванском районе Ошской области. Гражданин Узбекистана, не подчинившийся требованиям военнослужащих, получил ранение.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Пограничники Кыргызстана были вынуждены применить оружие в отношении мужчин, которые отказались подчиниться их требованиям.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Государственной пограничной службы, инцидент произошел 31 мая в местности Тогуз-Булак Араванского района Ошской области.

"Пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины из Узбекистана. Они проигнорировали требование пограничников остановиться. Пограничный наряд сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако автомобили продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана вынужден был стрелять по колесам", - говорится в сообщении.

В результате ранение получил один гражданин Узбекистана. Он доставлен в больницу.

Погранслужбы обоих государств проведут совместное расследование происшедшего.