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Патроны для стрельбы, архивное фото

Пограничники Кыргызстана подстрелили узбекистанца на границе

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Происшествия
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Вооруженный инцидент произошел в Араванском районе Ошской области. Гражданин Узбекистана, не подчинившийся требованиям военнослужащих, получил ранение.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Пограничники Кыргызстана были вынуждены применить оружие в отношении мужчин, которые отказались подчиниться их требованиям.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Государственной пограничной службы, инцидент произошел 31 мая в местности Тогуз-Булак Араванского района Ошской области.

"Пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины из Узбекистана. Они проигнорировали требование пограничников остановиться. Пограничный наряд сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако автомобили продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана вынужден был стрелять по колесам", - говорится в сообщении.

В результате ранение получил один гражданин Узбекистана. Он доставлен в больницу.

Погранслужбы обоих государств проведут совместное расследование происшедшего.

Теги:
огнестрельное ранение, Происшествие, пограничники, граница, Узбекистан, Кыргызстан



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