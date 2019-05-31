Пограничники Кыргызстана подстрелили узбекистанца на границе

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Пограничники Кыргызстана были вынуждены применить оружие в отношении мужчин, которые отказались подчиниться их требованиям.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Государственной пограничной службы, инцидент произошел 31 мая в местности Тогуз-Булак Араванского района Ошской области.
"Пограничный наряд обнаружил вблизи границы две автомашины из Узбекистана. Они проигнорировали требование пограничников остановиться. Пограничный наряд сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако автомобили продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана вынужден был стрелять по колесам", - говорится в сообщении.
В результате ранение получил один гражданин Узбекистана. Он доставлен в больницу.
Погранслужбы обоих государств проведут совместное расследование происшедшего.