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Инспектора БПИ задержали с поличным за взятку в 21,4 млн сумов

Sputnik
Происшествия
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Сотрудник вымогал крупную сумму денег за прекращение исполнительного производства по гражданскому делу.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. В ходе мероприятий, сотрудник БПИ был задержан с поличным при получении взятки, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры республики.

На основании заявления одного из граждан, следует, что сотрудник вымогал крупную сумму денег за прекращение исполнительного производства по гражданскому делу, а также обещал помочь с установлением права собственности на автомобиль марки Mercedes. 

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Инспектор был задержан Шайхантахурском районе Ташкента в момент получения очередной взятки в 750000 сумов, путем вымогательства. 

Отмечается, что автомобиль Mercedes-Benz 320Е, согласно гражданскому делу, принадлежал третьей стороне.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения проводит рейд по адресам должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Сотрудники установили, что общая сумма взятки превысила 21,4 млн. сум.

По данному факту прокуратурой Шайхантахурского района в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 ст. 210 УК, ведутся следственные действия.

В настоящее время органами прокуратуры осуществляется системная работа по очистке рядов от нечистоплотных и склонных к коррупции сотрудников, отметили в ведомстве.

Теги:
mercedes, Mercedes, задержание преступников, Задержание, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Бюро принудительного исполнения, прокуратура, Прокуратура, борьба с коррупцией, Коррупция, взятка



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