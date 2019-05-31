Инспектора БПИ задержали с поличным за взятку в 21,4 млн сумов

Сотрудник вымогал крупную сумму денег за прекращение исполнительного производства по гражданскому делу.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. В ходе мероприятий, сотрудник БПИ был задержан с поличным при получении взятки, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры республики.

На основании заявления одного из граждан, следует, что сотрудник вымогал крупную сумму денег за прекращение исполнительного производства по гражданскому делу, а также обещал помочь с установлением права собственности на автомобиль марки Mercedes.

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Инспектор был задержан Шайхантахурском районе Ташкента в момент получения очередной взятки в 750000 сумов, путем вымогательства.

Отмечается, что автомобиль Mercedes-Benz 320Е, согласно гражданскому делу, принадлежал третьей стороне.

Сотрудники установили, что общая сумма взятки превысила 21,4 млн. сум.

По данному факту прокуратурой Шайхантахурского района в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 ст. 210 УК, ведутся следственные действия.

В настоящее время органами прокуратуры осуществляется системная работа по очистке рядов от нечистоплотных и склонных к коррупции сотрудников, отметили в ведомстве.