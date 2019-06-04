Сотрудник Ферганского политехнического института задержан за взятку

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника учебно-методического управления Ферганского политехнического института, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана. Мужчина вымогал взятку у свекра студентки первого курса за перевод девушки на другое направление обучения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в столице были задержаны преподаватель кафедры "Технологии и сервис" Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и учительница школы №39 Зангиатинского района, которые вымогали деньги за устройство абитуриента в университет.