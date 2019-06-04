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Сотрудник Ферганского политехнического института задержан за взятку

© Flickr/ Chris Potter
Происшествия
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Злоумышленника взяли с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника учебно-методического управления Ферганского политехнического института, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана. Мужчина вымогал взятку у свекра студентки первого курса за перевод девушки на другое направление обучения.

Следственный изолятор, архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Очередной мошенник, обещавший за деньги устроить в вуз, задержан в Термезе
По данным ведомства, злоумышленник предложил перевести студентку со "Строительства" на "Экономику" с помощью своих знакомых в министерстве за три тысячи долларов. Его задержали с поличным при получении части суммы — полутора тысяч.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее в столице были задержаны преподаватель кафедры "Технологии и сервис" Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и учительница школы №39 Зангиатинского района, которые вымогали деньги за устройство абитуриента в университет.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело, институт, Фергана



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