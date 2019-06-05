Стали известны имена пострадавших в ДТП под Пензой узбекистанцев

МИД Узбекистана поместил полный список пострадавших в страшной аварии в России.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Стали известны имена узбекистанцев, пострадавших в страшном ДТП под Пензой, сообщает МИД Узбекистана.

Полный список:

– Сафаров Нурулла, 16.07.1989 г.р.

– Эгамбердиев Равшан Халимжонович, 08.07.1987 г.р.

– Косимов Фазлиддин Бахриддинович, 05.03.1986 г.р.

– Турдиалиева Сохибахон Жураевна, 24.03.1973 г.р.

– Каракулов Зиёдулло Муртазоевич, 05.11.1968 г.р.

– Абдиравибов Мусурмон Абдихалил угли, 15.05.1995 г.р.

– Абдурайимов Суннат Исломиддинович, 06.05.1995 г.р.

– Патирлоев Шерали Холназарович, 06.09.1983 г.р.

Напомним, вчера несколько человек пострадали в ДТП на трассе в городе Кузнецке Пензенской области.

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