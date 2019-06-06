В Санкт-Петербурге нашли труп узбекистанца

О причине смерти гражданина Узбекистана пока не сообщается. Следственные органы проводят проверку.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге найден труп гражданина Узбекистана, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Тело Алланазарова Ойбека Бекчановича 01.04.1977 г.р. обнаружили 3 июня в Петроградском районе города. О причине смерти пока не сообщается. Следственные органы проводят проверку.

Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге взяло ситуацию на контроль.

"Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного", — говорится в публикации.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Северо-западного федерального округа России*, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге по телефону: +7 (965) 029 41 49.

Ранее МИД сообщал, что в Стамбуле 30 мая был обнаружен труп женщины с паспортами трех гражданок Узбекистана. Тело было завернуто в ковер, а документы лежали в найденной на месте преступления черной сумочке. Идентифицировать личность женщины не удалось.

Генконсульство Узбекистана установило рабочие контакты с сотрудниками отдела уголовного розыска, которые ведут расследование, и содействует их взаимодействию с узбекскими коллегами.

* СЗФО включает в себя следующие субъекты: Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург.