Умер один из пострадавших в ДТП под Пензой узбекистанцев

Авария произошла 4 июня на 754-м километре трассы М-5 "Урал". Грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области скончался гражданин Узбекистана Патиллоев Шерали Холназарович, пострадавший в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили в МИД Узбекистана. Мужчине было 35 лет.

Четвертого июня Шерали Патиллоев и семеро других граждан республики были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами после ДТП на трассе М5 "Урал". Тогда "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. Водитель "Газели" погиб, один его пассажир был доставлен в больницу.

В настоящее время в отделении реанимации находятся следующие граждане Узбекистана:

1. Каракулов Зиёдулло Муртазоевич, 05.11.1968 г.р.;

2. Абдуравитов Суннат Исломитдинович, 06.05.1995 г.р.;

3. Турдалиева Сохибахон Жураевна, 24.03.1973 г.р.;

В травматологическом отделении:

1. Егамбердиев Равшан Халимжанович, 08.06.1987 г.р.;

2. Косимов Фазлиддин Бахриддинович, 05.03.1986 г.р.;

3. Абдуравитов Мусурмон Абдихалил угли, 15.05.1995 г.р.;

4. Сафаров Нурулла Давлатмурадович, 16.07.1985 г.р.

Генконсульство прорабатывает вопрос об отправке тела Шерали Патиллоева на родину.

"Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного", — говорится в публикации.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Приволжского федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться Генеральное консульство республики в Казани по телефону: +7 (967) 772 66 00.

ПФО включает в себя следующие субъекты: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика.