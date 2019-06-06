Умер один из пострадавших в ДТП под Пензой узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области скончался гражданин Узбекистана Патиллоев Шерали Холназарович, пострадавший в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили в МИД Узбекистана. Мужчине было 35 лет.
Четвертого июня Шерали Патиллоев и семеро других граждан республики были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами после ДТП на трассе М5 "Урал". Тогда "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. Водитель "Газели" погиб, один его пассажир был доставлен в больницу.
В настоящее время в отделении реанимации находятся следующие граждане Узбекистана:
1. Каракулов Зиёдулло Муртазоевич, 05.11.1968 г.р.;
2. Абдуравитов Суннат Исломитдинович, 06.05.1995 г.р.;
3. Турдалиева Сохибахон Жураевна, 24.03.1973 г.р.;
В травматологическом отделении:
1. Егамбердиев Равшан Халимжанович, 08.06.1987 г.р.;
2. Косимов Фазлиддин Бахриддинович, 05.03.1986 г.р.;
3. Абдуравитов Мусурмон Абдихалил угли, 15.05.1995 г.р.;
4. Сафаров Нурулла Давлатмурадович, 16.07.1985 г.р.
Генконсульство прорабатывает вопрос об отправке тела Шерали Патиллоева на родину.
"Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного", — говорится в публикации.
Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Приволжского федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться Генеральное консульство республики в Казани по телефону: +7 (967) 772 66 00.
ПФО включает в себя следующие субъекты: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика.