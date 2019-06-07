Узбекистанец, которого убил полицейский в Москве, пытался завладеть оружием

Узбекистанца остановили за нарушение ПДД сотрудники ГИБДД, однако у него не оказалось с собой документом, поэтому его увезли в ОВД, где и произошел инцидент.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Появились первые подробности происшествия в Москве, в ходе которого застрелили уроженца Узбекистана: мужчина находился в розыске в Узбекистане и был пьян, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"7 июня сотрутдники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение ПДД марки "Фольцваген". В нем находился гражданин Узбекистана. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, также при себе у него не было никаких документов, удостоверяющих личность, после чего он был доставлен в местное отделение полиции ОВД Коптево", сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе допроса узбекистанец попытался убежать, выпрыгнув из окна на первом этаже отделения.

"Сотрудник полиции погнался за ним, на что тот оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием полицейского, которому пришлось применить его в рамках установленного закона РФ", - добавили в МВД.

СМИ: в Москве сотрудник полиции застрелил уроженца Узбекистана >>

От полученных травм мужчина скончался. Сейчас устанавливается личность погибшего.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что инцидент произошел в ОВД Коптево, узбекистанца застрелил в шею сотрудник полиции.