В Узбекистане пресекли контрабанду более $110 тыс в автобусе

Задержанный пытался нарушить законодательство Узбекистана, за что грозит до восьми лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Пограничники Узбекистана задержали водителя пассажирского автобуса "Ташкент - Алма-Ата", пытавшегося незаконно вывезти в Казахстан более 110 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.

"Денежные средства принадлежали водителю пассажирского автобуса Van Hool, намеревавшемуся вывезти их из республики Узбекистан, нарушая таможенное законодательство", - говорится а сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного приняты меры в соответствии с законодательством Узбекистана - лишением свободы сроком до восьми лет.

Напомним, не так давно в аэропорту Ургенча женщина, прилетевшая из-за рубежа, попыталась незаконно завезти в республику ювелирные изделия и духи на 9 миллионов сумов.

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А в конце мая сотрудники Службы государственной безопасности и военнослужащие пограничных войск СГБ задержали граждан Афганистана - Окмурода Курбана угли 1984 года рождения и Абдулманнона Мухаммадназара угли 1997 года рождения, которые отправляли большую партию наркотиков из Афганистана.