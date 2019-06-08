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В Ташкенте двое человек погибли, отравившись средством от насекомых

Global Look Press/Pat Morris
Происшествия
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Вскрыв дверь запертой квартиры сотрудники обнаружили два тела.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Двое человек отравились средством от насекомых, сообщает ГУВД Ташкента.

К сотрудникам обратилась жительница Чиланзарского района. Она сообщила, что когда вернулась домой, дверь квартиры была заперта и ей никто не открывал. Хотя дома должны ее должны были ждать 67-летняя мать и 28-летний сын.

Вскрыв дверь, при помощи сотрудников МЧС, правоохранительные органы попали в квартиру. Там стоял резкий запах, повсюду были разложены обрывки газетных листов с порошком серого цвета, предназначенного для уничтожения насекомых.

"Тело 67-летней Ш. М. было обнаружено в коридоре, тело 28-летнего М. Т. – на балконе", - сообщают в ГУВД.

Ведется проверка, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, что недавно массовое отравление фаст-фудом произошло в Ташкенте. За два дня в клиники Ташкента обратились несколько человек с похожими симптомами.

Теги:
проишествие, ГУВД Ташкента, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление



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