В Ташкенте двое человек погибли, отравившись средством от насекомых

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Двое человек отравились средством от насекомых, сообщает ГУВД Ташкента.

К сотрудникам обратилась жительница Чиланзарского района. Она сообщила, что когда вернулась домой, дверь квартиры была заперта и ей никто не открывал. Хотя дома должны ее должны были ждать 67-летняя мать и 28-летний сын.

Вскрыв дверь, при помощи сотрудников МЧС, правоохранительные органы попали в квартиру. Там стоял резкий запах, повсюду были разложены обрывки газетных листов с порошком серого цвета, предназначенного для уничтожения насекомых.

"Тело 67-летней Ш. М. было обнаружено в коридоре, тело 28-летнего М. Т. – на балконе", - сообщают в ГУВД.

Ведется проверка, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, что недавно массовое отравление фаст-фудом произошло в Ташкенте. За два дня в клиники Ташкента обратились несколько человек с похожими симптомами.