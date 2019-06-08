В колонии под Ташкентом до смерти избили заключенного

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В колонии Букинского района произошла драка, сообщает Kun.uz. Один из заключенных сильно избил другого. Конфликт закончился дракой с летальным исходом.

Как говорится в сообщении, один из заключенных разговаривал по телефону с неизвестной женщиной. Другой заключенный решил сообщить об это его жене. В результате между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина три раза ударил по его горлу палкой для кетменя и тот скончался.

Сейчас активно ведутся следственные действия. В отношении заключенного возбуждено уголовное дело.

Недавно сообщалось, что в другой ташкентской колонии подполковник Асомходжа Аброров, работавший старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, был найден повешенным в своем рабочем кабинете. Указывается, что Аброров повесился на ремне служебной формы.