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Исправительные колонии

В колонии под Ташкентом до смерти избили заключенного

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Конфликт двух заключенных перерос в жестокую драку с летальным исходом.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В колонии Букинского района произошла драка, сообщает Kun.uz. Один из заключенных сильно избил другого. Конфликт закончился дракой с летальным исходом.

Как говорится в сообщении, один из заключенных разговаривал по телефону с неизвестной женщиной. Другой заключенный решил сообщить об это его жене. В результате между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина три раза ударил по его горлу палкой для кетменя и тот скончался.

В одной из одесских колоний вспыхнул бунт - видео с места событий
© Думская
В одной из одесских колоний вспыхнул бунт - видео с места событий
Сейчас активно ведутся следственные действия. В отношении заключенного возбуждено уголовное дело.

Недавно сообщалось, что в другой ташкентской колонии подполковник Асомходжа Аброров, работавший старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, был найден повешенным в своем рабочем кабинете. Указывается, что Аброров повесился на ремне служебной формы.

Теги:
Конфликт, драка, заключенный, Колония, тюрьма, Тюрьма



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