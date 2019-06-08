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Машина правоохранительных органов

Застреленный при задержании в Москве узбекистанец находился в розыске

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Консульский отдел Узбекистана в РФ взял ведет проверку по этому делу.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Узбекистанец, оказавший сопротивление полиции при задержании в Москве, был объявлен  в международный розыск, сообщил МИД республики.

"Консульский отдел посольства нашей страны в России подтвердил информацию о том, что 7 июня при попытке к бегству из ОВД "Коптево" Москвы и захвату табельного оружия полицейского был застрелен находящийся в международном розыске по запросу узбекской стороны гражданин Узбекистана", - говорится в сообщении.

СМИ: в Москве сотрудник полиции застрелил уроженца Узбекистана>>>

Напомним, что 7 июня сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки "Фольцваген" за нарушение ПДД.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МВД: узбекистанец, убитый полицейским в Москве, пытался завладеть оружием

В нем находился уроженец Узбекистана. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, также при себе он не имел никаких документов, удостоверяющих личность. В результате он был доставлен в местное отделение ОВД "Коптево".

В ходе допроса нарушитель попытался сбежать, выпрыгнув из окна на первом этаже отделения. Сотрудник правоохранительных органов погнался за ним, на что тот оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием полицейского, которому пришлось применить его. Нарушитель был ранен в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Теги:
полиция, Москва, правонарушение, нарушения, розыск, МИД Узбекистана



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