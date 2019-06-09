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Молния

Узбекистанца убило прямое попадание молнии

© Flickr/ Greg Foster
Происшествия
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Несчастный случай произошел на одном из строящихся объектов в Ленинградской области.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На одном из строительных объектов погиб гражданин Узбекистана, сообщает МИЛ республики. 

Строитель скончался в результате попадания молнии. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге взяло ситуацию под контроль и уже установило контакты со следственными органами. По факту данного происшествия проводится оперативная проверка.

Молния поразила небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Кадры удара попали на видео.>>>

Недавно сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области, в результате падения строящейся гоночной трассы, пострадали четверо узбекистанцев. Двое их них были быстро эвакуированы на специальном вертолете. 

Теги:
МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, смерть, стройка, стихия, молния



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