Узбекистанца убило прямое попадание молнии

Несчастный случай произошел на одном из строящихся объектов в Ленинградской области.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На одном из строительных объектов погиб гражданин Узбекистана, сообщает МИЛ республики.

Строитель скончался в результате попадания молнии. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге взяло ситуацию под контроль и уже установило контакты со следственными органами. По факту данного происшествия проводится оперативная проверка.

Молния поразила небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Кадры удара попали на видео.>>>

Недавно сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области, в результате падения строящейся гоночной трассы, пострадали четверо узбекистанцев. Двое их них были быстро эвакуированы на специальном вертолете.