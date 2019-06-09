Узбекистанца убило прямое попадание молнии

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На одном из строительных объектов погиб гражданин Узбекистана, сообщает МИЛ республики.
Строитель скончался в результате попадания молнии. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге взяло ситуацию под контроль и уже установило контакты со следственными органами. По факту данного происшествия проводится оперативная проверка.
Молния поразила небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Кадры удара попали на видео.>>>
Недавно сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области, в результате падения строящейся гоночной трассы, пострадали четверо узбекистанцев. Двое их них были быстро эвакуированы на специальном вертолете.