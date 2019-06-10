Молодой парень утонул в канале под Ташкентом

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Вчера, 9 июня, в канале под Ташкентом утонул 19-летний парень, сообщает МВД Узбекистана.

"В Уртачирчикском районе Ташкентской области Д.А., проживающий в махалле "Коракуйли", утонул, купаясь в канале "Уртачирчик-Аккурган", протекающем на территории махалли "Олтиугил"", - говорится в сообщении.

На данный момент ведется проверка.

МВД республики также предупредило жителей соблюдать меры безопасности и не купаться в местах, где запрещено.

Муж и жена утонули в автомобиле, свалившемся в реку в Ферганской области >>

Напомним, в январе этого года автомобиль Daewoo Tico с пассажирами упал в реку в Ферганской области.

В автомобиле находилась семейная пара. Мужчина не справился с управлением, в результате сего автомобиль упал в канал "Катта Фаргона", протекающий через территорию поселка Бегабад.

Муж и жена не сумели выбраться из тонущего автомобиля.