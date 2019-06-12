Спустя неделю Генпрокуратура прокомментировала массовую драку в Ташкенте

Инцидент произошел еще 5 июня, когда в массовой потасовке один из участников конфликта получил множественные ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело, двое арестованы.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана выступила с официальным комментарием по поводу массовой драки, произошедшей в центре Ташкента неделю назад. Видео с места событий было выложено в социальные сети и активно обсуждалось в интернете.

Впервые с момента инцидента Генпрокуратура дала свою оценку инциденту. В официальном telegram-канале размещен видеоролик, в котором рассказывается об основных обстоятельствах произошедшего, а также дана правовая оценка действиям участников конфликта.

"Как стало известно, днем 5 июня в Мирабадском районе столицы группа молодых ребят устроила массовую драку возле заведения "Осиё бюргер". Помимо применения физической силы участники конфликта пытались задавить друг-друга на автомобилях. В инцидента один из участников драки получил многочисленные ножевые ранения", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося после изучения всех материалов было возбуждено уголовное дело, двое участников потасовки взяты под стражу.