Двое граждан Узбекистана скончались в результате ДТП в Стамбуле

Гражданин Узбекистана был госпитализирован в клинику Стамбула с травмами после ДТП, однако вскоре скончался. Также погибла девушка, а ее сестра в коме.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В больнице Стамбула скончался 25-летний гражданин Узбекистана Озод Ражаббоев, пострадавший в ДТП в районе Ускюдар, сообщает МИД Узбекистана.

"11 июня 2019 года в медицинском учреждении Haydarpasa Numune Hastanesi скончался гражданин Узбекистана Ражаббоев Озод Равшанович, 15.08.1994 г.р., который ранее был госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.

Также скончалась гражданка Узбекистана Шерданова Мухаё Норибеговна, 29.08.1987 г.р. и её сестра Шердонова Матлюба Норибековна, 12.12.1976 г.р., которая в настоящее время находится в состоянии комы в медицинском учреждении Kanuni Sultan Suleyman.

Согласно информации, на данный момент оказывается соответствующая консульско-правовая помощь родственникам погибшего по вывозу его тела в Узбекистан для дальнейшего захоронения. Одновременно взят под контроль ход расследования по факту указанного ДТП.

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Напомним, в Стамбуле 30 мая был обнаружен труп женщины с паспортами трех гражданок Узбекистана. Тело было завернуто в ковер, а документы лежали в найденной на месте преступления черной сумочке.