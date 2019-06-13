В Оманском заливе атакованы два танкера — моряки эвакуированы

Ранее сообщалось, что в результате атак в Оманском заливе один из нефтяных танкеров был затоплен, но владелец судна эту информацию не подтвердил.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Компания Frontline (Норвегия), владеющая одним из атакованных в Оманском заливе танкером, опровергла слухи о затоплении судна, сообщает газета Verdens Gang.

В четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера. В 25-28 милях от иранского порта Джаск на обоих кораблях произошли взрывы. Арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке.

Первый танкер (Front Altair от компании Frontline) следовал под флагом Маршалловых островов из Катара в Тайвань. Ранее СМИ сообщили, что судно затонуло в результате пожара, возникшего после взрыва.

Однако Verdens Gang со ссылкой на судовладельца Джона Фредриксена сообщает, что танкер потоплен не был. Генеральный директор Frontline Роберт Хвиде Маклеод заявил, что пока не может подтвердить, что корабль был атакован торпедой.

В то же время представитель компании Пэт Адамсон сообщил о том, что на борту находилось 11 россиян. Он уточнил, что все моряки эвакуированы и находятся в безопасности.

Второй танкер (Kokuka Courageous от компании Kokuka Sangyo Ltd) следовал под флагом Панамы из порта в Саудовской Аравии в сторону Сингапура. По словам представителя компании, владеющей судном, танкер получил повреждения, но ему больше ничего не угрожает.

"Экстренные службы Ирана спасли всех 44 моряков, которые находились на кораблях", – сообщило официальное агентство IRNA.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрывы, ведется расследование.

Район, в котором произошел инцидент, находится недалеко от Ормузского пролива – стратегического пути, через который проходит почти треть мировой нефти, перевозимой морским путем.

Напомним, в мае на четырех коммерческих судах в ОАЭ произошли взрывы в результате диверсии. Два из четырех танкеров принадлежали Саудовской Аравии. Информации о том, кто стоял за теми атаками, пока не поступало.