В Ташкенте задержали турка с поддельными долларами

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Гражданин Турции в Ташкенте пытался купить три iPhone за фальшивые доллары, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Мужчина намеревался расплатиться за три IPhone Xs Max фальшивыми купюрами на сумму 3,025 тысячи долларов.

Факт передачи поддельной валюты был установлен в ходе проведенной доследственной проверки сотрудниками Ташкентского городского управления Генпрокуратуры совместно с сотрудниками Службы госбезопасности республики.

Возбуждено дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг" Уголовного кодекса, идет следствие. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет.

В начале мая сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые сбывали поддельные купюры в разных районах Ташкента. Об их преступных деяниях стало известно благодаря бдительному таксисту.