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Денежные купюры. Доллары США.

В Ташкенте задержали турка с поддельными долларами

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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По данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Гражданин Турции в Ташкенте пытался купить три iPhone за фальшивые доллары, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Мужчина намеревался расплатиться за три IPhone Xs Max фальшивыми купюрами на сумму 3,025 тысячи долларов.

Курс валют
© RIA Novosti .
Обмену не подлежит: мужчина принес в банк 29 тысяч евро поддельными купюрами
Факт передачи поддельной валюты был установлен в ходе проведенной доследственной проверки сотрудниками Ташкентского городского управления Генпрокуратуры совместно с сотрудниками Службы госбезопасности республики.

Возбуждено дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг" Уголовного кодекса, идет следствие. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет.

В начале мая сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые сбывали поддельные купюры в разных районах Ташкента. Об их преступных деяниях стало известно благодаря бдительному таксисту.

Теги:
Ташкент, Генпрокуратура Узбекистана, iPhone, фальшивые деньги



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