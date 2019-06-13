В Ташкенте задержали турка с поддельными долларами

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Гражданин Турции в Ташкенте пытался купить три iPhone за фальшивые доллары, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
Мужчина намеревался расплатиться за три IPhone Xs Max фальшивыми купюрами на сумму 3,025 тысячи долларов.
Возбуждено дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг" Уголовного кодекса, идет следствие. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет.
В начале мая сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые сбывали поддельные купюры в разных районах Ташкента. Об их преступных деяниях стало известно благодаря бдительному таксисту.