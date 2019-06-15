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В Наманганской области трое братьев обманули фермера на 673 тысячи долларов

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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Мошенники пообещали мужчине привезти из России крупный рогатый скот.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В Наманганской области трое братьев обманули фермера на 673 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

Уточняется, что трое родственников пообещали 51-летнему С.А., что завезут из РФ 1500 голов крупного рогатого скота. Мошенники получили от фермера 135 тысяч долларов, а оставшиеся средства, 538 тысяч долларов, пострадавший зачислил злоумышленникам на банковский счет.

В результате братья свое обещание не выполнили, а деньги потратили на личные нужды.

В настоящее время преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
Наманганская область, Узбекистан



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