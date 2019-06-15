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Сотрудник МЧС во время тушения пожара.

В Кашкадарьинской области загорелся трактор

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Один человек после пожара доставлен в больницу.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В селе Сарой Шахрисабзского района Кашкадарьинской области загорелся трактор Т-28, пишет пресс-служба МВД Узбекистана.

Уточняется, что 25-летний руководитель фермерского хозяйства "Ойниса момо" А.Э. наливал в бак топливо из пластмассовой емкости, в связи с чем произошел пожар.

Пожарной бригаде удалось потушить огонь. Пламя повредило топливный бак и часть кабины трактора. А.Э. госпитализирован с ожогами. Ведется расследование.

Напомним, сейчас в Андижане горит крыша четырехэтажного жилого дома. ГУПБ МЧС Республики Узбекистан пока не дало свои комментарии по данному инциденту.

Теги:
пожар, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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