МИД Узбекистана прокомментировал ДТП в Турции

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел сообщило подробности ДТП в Анталье.

Ранее стало известно, что семь туристов пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья. В аварии получили ранения граждане Узбекистана и России. Туристический автобус, который перевозил отдыхающих столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек, 7 из них - из Узбекистана и РФ. Все раненные оперативно доставлены в больницы и госпитали. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным Генерального консульства, в аварии пострадал один гражданин Узбекистана. Он был доставлен в больницу, но отказался от госпитализации, так как не получил тяжелых травм.

Представитель генконсульства РФ в Анталье ранее сообщил, что два гражданина России были госпитализированы в результате аварии, после оказания медицинской помощи их выписали.