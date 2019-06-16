В Ташкенте водитель Daewoo Matiz сбил подростка – подробности инцидента

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. ГУВД Ташкента рассказало о состоянии подростка, которого в Мирзо-Улугбекском районе сбила машина. ДТП попало на видео, ролик разлетелся по соцсетям.

© Пресс-служба ГУВД Ташкента В Ташкенте водитель Daewoo Matiz сбил подростка

Инцидент произошел вечером 1 июня на Аккурганской улице. Подростка сбил 37-летний Низомиддин К. Как отметили в ГУВД, мужчина нарушил Правила дорожного движения: он не обеспечил безопасность пешеходов (пункт 11, часть "г" ПДД), ехал с превышением скорости (пункт 77, части 1 и 3), не снизил ее и не остановился.

Однако на записи камеры видеонаблюдения также видно, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

"В результате ДТП Муроджон Р. получил незначительные телесные повреждения и обратился за медицинской помощью", — говорится в публикации.

Доследственная проверка продолжается, отметили в ГУВД.