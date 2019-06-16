10:24 16 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Автомобиль скорой помощи

В Ташкенте водитель Daewoo Matiz сбил подростка – подробности инцидента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
99 0 0

ДТП произошло вечером 1 июня на Аккурганской улице в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. ГУВД Ташкента рассказало о состоянии подростка, которого в Мирзо-Улугбекском районе сбила машина. ДТП попало на видео, ролик разлетелся по соцсетям.

В Ташкенте водитель Daewoo Matiz сбил подростка
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
В Ташкенте водитель Daewoo Matiz сбил подростка

Инцидент произошел вечером 1 июня на Аккурганской улице. Подростка сбил 37-летний Низомиддин К. Как отметили в ГУВД, мужчина нарушил Правила дорожного движения: он не обеспечил безопасность пешеходов (пункт 11, часть "г" ПДД), ехал с превышением скорости (пункт 77, части 1 и 3), не снизил ее и не остановился.

Однако на записи камеры видеонаблюдения также видно, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

"В результате ДТП Муроджон Р. получил незначительные телесные повреждения и обратился за медицинской помощью", — говорится в публикации.

Доследственная проверка продолжается, отметили в ГУВД.

Теги:
подросток, Узбекистан, ГУВД Ташкента, Ташкент, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
Ради общего процветания: как прошел саммит ШОС в Бишкеке
Велосипедный спецназ: президент Туркменистана поразил всех - видео
Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
Как устроить ребенка в школу - инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054