14:19 17 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Рынок в Азербайджане

Кровная вражда: в Азербайджане мужчина убил двоих детей на рынке

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
159 0 0

Из-за кровной вражды между двумя семьями, мужчина убил женщину, двоих детей и продавца. Еще восемь человек ранены.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Четыре человека, в числе которых двое детей, погибли в результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД и Генпрокуратуры.

"На рынке на территории села Беюк Кесик мужчина, недавно вышедший на свободу, открыл стрельбу. Погибли четыре человека: мать, двое детей, и продавец на рынке, еще восемь человек получили ранения", - говорится в заявлении.

Известно, что потасовка произошла из-за кровной вражды между двумя семьями.

Ведется расследование, также возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня стало известно, что беспилотники будут следить за порядком на рынках Чиланзара.

По сообщению издания, ответственные лица полагают, что это поможет бороться с преступностью. Уже в скором времени правоохранительные органы получат беспилотники, которые будут мониторить рынки района.

Теги:
семья, семья, дети, Происшествие, стрельба, Азербайджан, Азербайджан, погибшие, смерть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Британская певица Элли Голдинг на мировой премьере Наша планета в Лондоне.
Унесенные ветром: знаменитости, застигнутые врасплох – фото
Собака-улыбака: пес узнал, что его забирают домой из приюта - милое видео
Собака-улыбака: пес узнал, что его забирают домой из приюта - милое видео
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054