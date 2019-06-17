Кровная вражда: в Азербайджане мужчина убил двоих детей на рынке

Из-за кровной вражды между двумя семьями, мужчина убил женщину, двоих детей и продавца. Еще восемь человек ранены.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Четыре человека, в числе которых двое детей, погибли в результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД и Генпрокуратуры.

"На рынке на территории села Беюк Кесик мужчина, недавно вышедший на свободу, открыл стрельбу. Погибли четыре человека: мать, двое детей, и продавец на рынке, еще восемь человек получили ранения", - говорится в заявлении.

Известно, что потасовка произошла из-за кровной вражды между двумя семьями.

Ведется расследование, также возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня стало известно, что беспилотники будут следить за порядком на рынках Чиланзара.

По сообщению издания, ответственные лица полагают, что это поможет бороться с преступностью. Уже в скором времени правоохранительные органы получат беспилотники, которые будут мониторить рынки района.