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Изъятие марихуаны

Житель Андижанской области хранил дома больше килограмма наркотиков

© Sputnik / Олег Ласточкин
Происшествия
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Один житель области незаконно хранил дома марихуану, другой — выращивал опийные мак прямо на своем приусадебном участке. Ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Житель Асакинского района Андижанской области незаконно хранил у себя дома наркотическое вещество, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Добыча сока мака для опиума
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Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по области обнаружили у него более полутора килограммов марихуаны. 

После этого они проверили информацию о том, что житель района Мархамат выращивает на своем участке наркосодержащее растение — опийный мак. Территорию осмотрели со служебным псом по кличке Макс. Сведения подтвердились. На территории около дома обнаружили 13 кустов мака, а также около пяти граммов высушенных головок растения. Все было изъято.

Ведутся таможенные проверки.

Теги:
таможенники, Государственный таможенный комитет, наркотики, марихуана



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