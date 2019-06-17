Житель Андижанской области хранил дома больше килограмма наркотиков

Один житель области незаконно хранил дома марихуану, другой — выращивал опийные мак прямо на своем приусадебном участке. Ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Житель Асакинского района Андижанской области незаконно хранил у себя дома наркотическое вещество, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по области обнаружили у него более полутора килограммов марихуаны.

После этого они проверили информацию о том, что житель района Мархамат выращивает на своем участке наркосодержащее растение — опийный мак. Территорию осмотрели со служебным псом по кличке Макс. Сведения подтвердились. На территории около дома обнаружили 13 кустов мака, а также около пяти граммов высушенных головок растения. Все было изъято.

Ведутся таможенные проверки.