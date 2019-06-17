Непотушенная сигарета стала причиной гибели узбекистанца

Мужчина напился и уснул с непотушенной сигаретой.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В Кушработском районе Самаркандской области в доме 44-летнего Н.М. произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Как уточняется в сообщении, пожар распространился на площади в 100 квадратных метра. Огонь повредил кровлю, потолок и бытовую технику.

Во время тушения пожарная бригада обнаружила тело хозяина дома.

По предварительной версии, мужчина уснул в нетрезвом состоянии с непотушенной сигаретой. Проводится расследование.

Напомним, ранее в результате пожара, который произошел на территории стоянки большегрузов в Ташкенте, пострадали три человека. По данным ГУВД, горели пустые деревянные ящики и поддоны, сложенные на площади 60-70 квадратных метров.