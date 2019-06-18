Мужчин, напавших на сотрудников ГУВД в Самарканде, осудили

Мужчинам, которые помогали сбежать нарушителю и напали на сотрудников ГУВД назначено наказание в виде ареста на 15 суток.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Самарканде трех мужчин, которые напали на сотрудников УБДД, осудили, сообщает "Самаркандский вестник".

Сами обвиняемые рассказали, что не хотели причинять вреда сотруднику дорожной службы. Заседание прошло в Нурабадском районном суде.

"По решению суда двоим напавшим на инспекторов УБДД О. Аблакулову и С. Вафаеву (1989 г.р.) и водителю "Кобальта" Г. Хушвактову (1995 г.р.) было назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток согласно статьям 194 "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" и 195 "Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел" Кодекса административной ответственности", - говорится в сообщении".

Напомним, на днях в соцсетях обсуждалось скандальное видео, на котором мужчины оказывают сопротивление сотрудникам УБДД УВД Самаркандской области при выполнении ими своих служебных обязанностей.

Сотрудника ГУВД "прокатили" на капоте - видео >>

На улице Буюк Ипак йули города Самарканда была остановлена автомашина "Кобальт", водитель которой, бросив автомобиль, попытался сбежать,однако инспектор управления безопасности дорожного движения Юсуп Исроилов, увидев молодого человека, хотел остановить водителя. Инцидент привлек внимание еще троих прохожих, которые помогали водителю сбежать.

На видео четко видно, как двое парней О. Аблакулов и С. Вафаев нападают на сотрудника и пытаются освободить задержанного водителя "Кобальта" Г. Хушвактова.

Напомним, что это далеко не первый случай нападения на сотрудников правоохранительных органов в Узбекистане. Например, 14 июня в Сети появилось видео, котором сотрудника ГАИ буквально прокатили на капоте Chevrolet Lacetti.