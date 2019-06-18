Во время двух пожаров никто не пострадал, однако в одном из домов сгорело все имущество и жилые помещения.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Яшнабадском районе в Ташкенте за два дня произошло сразу два пожара, сообщает ГУВД Ташкента.

Первый пожар произошел 16 июня в жилом доме на улице Толарык, который перекинулся на крышу другого дома.

ГУВД Ташкента В Ташкенте произошло сразу два пожара в одном районе - фото

В первом доме сгорели крыша, жилые помещения и все имущество, а во втором только крыша. Жертв и пострадавших нет.

"Примерно в 15:21 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме № 29, огонь перекинулся на крышу соседнего дома № 31. Через несколько минут на место прибыли сотрудники службы пожарной безопасности МЧС. В 16:01 пожар был полностью ликвидирован", – сообщили в ГУВД.

17 июня произошел второй пожар в точке вулканизации, находящейся на улице Мухтара Ашрафий, 168. Жертв тоже нет, однако причины пожара еще устанавливаются.

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"Сообщение о пожаре поступило в 10:07. На место происшествия было направлено 4 пожарных экипажа. В короткие сроки сотрудники службы пожарной безопасности МЧС прибыли на место и локализовали возгорание. В 10:31 пожар был полностью потушен, – отметили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, несколько дней назад произошел пожар в Бектемирском районе на территории стоянки большегрузов в Ташкенте, пострадали три человека.

По данным ГУВД, горели пустые деревянные ящики и поддоны, сложенные на площади 60-70 квадратных метров.