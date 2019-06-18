Девушка без прав устроила ночную езду – авто разбито вдребезги

В результате аварии пострадали водитель и пассажир.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента в 4.40 часов водитель Nexia R3 26-летняя Асия М. врезалась в металлическое ограждение.

"В результате ДТП пассажир, 20-летний Достон Т., и сама водитель Асия М. получили незначительные телесные повреждения", - сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

При проверке правоохранители выяснили, что у Асии при себе не было водительских документов.

Ранее в Ташкенте водитель Daewoo Matiz сбил подростка. Водитель превысил скорость, а мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.