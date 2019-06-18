Убийца Марка Вайля получил пожизненный срок и передан Узбекистану

Убийца Марка Вайля теперь будет отбывать пожизненный срок в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Убийца Марка Вайля Ёкуб Ахрорович Гафуров был передан компетентными органами Таджикистана обратно в Узбекистан, а также осужден на пожизненный срок, пишут узбекские СМИ.

Сейчас Гафуров возвращен в Узбекистан для отбывания наказания за совершенное преступление.

Убийца режиссера Марка Вайля экстрадирован в Таджикистан >>

12 февраля Ёкуб Гафуров был временно передан на три месяца таджикской стороне для привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории Таджикистана, а именно за умышленное убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

Как связан арест в Таджикистане лидера ОПГ из 90-х с убийством Марка Вайля >>

Напомним, Ёкуб Гафуров убил основателя театра "Ильхом" вместе с соучастниками Алишером Сатаровым и Кахрамоном Пулатовым. В 2010 году Гафуров был осужден на 20 лет за убийство Вайля.

Марк Вайль был убит 6 сентября 2007 года. На него напали в подъезде его дома. С тяжелыми ножевыми ранениями он скончался в больнице. Ему было 55 лет.