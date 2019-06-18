На месте будущего Bukhara City произошел пожар - видео

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В промышленной зоне Бухары, на месте которой в ближайшие годы будет построен Bukhara City, сгорел цех по сортировке вторичного сырья.

По данным городского управления пожарной безопасности, пожар в цеху, принадлежащему частному предпринимателю, начался около 7:30 утра. На вызов выехали пожарные расчеты, милиция и скорая помощь.

© Одноклассники Пожар в Бухаре

Примерно в это же время первые сообщения стали появляться и в Сети. Очевидцы стали делиться фотографиями и видео. Густые клубы черного едкого дыма сразу заволокли небо.

"На дороге по улице "Саноатчилар" даже образовалась небольшая пробка. Движение было перекрыто, чтобы пожарные смогли быстрее проехать", - рассказал один из очевидцев события.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание дробильного оборудования. В результате пожар перекинулся на сырье: целлофан, пластик и бумагу. То, что цех располагался под открытым небом, не позволило огню задеть соседние строения.

"Вероятнее всего возгорание произошло во время работы оборудования. Очаг находился там. Точная причина станет известна в течение десяти дней. Но уже сегодня можно сказать, что последствий можно было бы избежать, если бы соблюдались меры пожарной безопасности", - сказал сотрудник управления Жахонгир Каландаров.

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Пожар удалось локализовать в течение часа. По официальным данным, жертв нет, помощь медиков никому не понадобилась.

Территория, на которой располагался сгоревший цех, находится в промышленной зоне. О планах по реализации на этом месте проекта Bukhara City объявил президент страны Шавкат Мирзиёев во время своего мартовского визита в область.

Объект займет 46 гектаров. Здесь разместятся многоэтажные дома с детскими площадками, торговые центры, банки, конференц-залы, гостиницы, библиотеки, социальные объекты. Жильем в этом новом элитном городке будут обеспечены более трех тысяч семей.

Архитектурный концепт объекта создала турецкая дизайн-студия Vertebra, которая будет осуществлять руководство над его реализацией. Строительством же займется ООО Mustahkam Qurilish Bizness совместно с иностранными партнерами.

© Одноклассники Пожар в Бухаре

5 июня хоким города Карим Камалов заложил первый камень в основание будущего City.

