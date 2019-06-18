На трассе в Самаркандской области вспыхнул грузовик

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. На трассе в Пахтачийском районе Самаркандской области загорелся грузовик MAN. Об этом пишет пресс-служба МВД Узбекистана.
Машина вспыхнула во время заправки соляркой.
Пожарной бригаде удалось потушить пламя. В результате возгорания пострадали передний кузов, моторная часть и колеса авто.
Водитель и пассажир с ожогами доставлены в больницу. Проводится расследование.
Напомним, на днях в Кашкадарьинской области загорелся трактор. Руководитель фермерского хозяйства "Ойниса момо" А.Э. наливал в бак топливо из пластмассовой емкости, в связи с чем произошел пожар.