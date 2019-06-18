Таможенники не пустили в Узбекистан 98 тысяч детских игрушек

Незаконный товар пытались ввезти из-за рубежа для одной ташкентской фирмы.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Ташкент-товарная" при проверке железнодорожных контейнеров выявили таможенное правонарушение. Об этом передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Таможенники нашли не указанные в грузовой декларации и в сопроводительных документах женские платки и разнообразные шарфы, а также 98 тысяч единиц детских игрушек. Общая сумма обнаруженных товаров составила 185 миллионов сумов.

Также на таможенном посту ВЭД "Чукурсай" было пресечено похожее нарушение. Среди груза, который предназначался для частного предприятия, были найдены 74 люстры на сумму 12 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся проверки.