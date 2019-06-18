19:26 18 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Игрушки-монстры

Таможенники не пустили в Узбекистан 98 тысяч детских игрушек

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
49 0 0

Незаконный товар пытались ввезти из-за рубежа для одной ташкентской фирмы.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Сотрудники таможенного поста ВЭД "Ташкент-товарная" при проверке железнодорожных контейнеров выявили таможенное правонарушение. Об этом передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Таможенники нашли не указанные в грузовой декларации и в сопроводительных документах женские платки и разнообразные шарфы, а также 98 тысяч единиц детских игрушек. Общая сумма обнаруженных товаров составила 185 миллионов сумов.    

Также на таможенном посту ВЭД "Чукурсай" было пресечено похожее нарушение. Среди груза, который предназначался для частного предприятия, были найдены 74 люстры на сумму 12 миллионов сумов.   

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся проверки.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Таможня, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Юный горец-экскурсовод
Юный гид из Грузии покорил сердца туристов со всего мира
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054