Черный рынок: двух валютчиков снова задержали в Узбекистане

Уроженец города Карши пытался продать 21 400 долларов за 182, 9 миллиона сум, по курсу 8550 сум за доллар.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Кашкадарьинской области были задержаны два валютчика, сообщает УзА.

"В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области совместно с областным управлением Департамента при Генеральной прокуратуре, был задержан уроженец города Карши Азамат Норов при продаже 21 400 долларов за 182,9 миллиона сум, по курсу 8550 сум за доллар", - говорится в сообщении.

Известно, что 1400 долларов Норов взял у своего знакомого Элдора Беккулова, у которого провели осмотр автомобиля.

В салоне были обнаружены 28 тысяч долларов и 8 миллионов сум.

В итоге, всего было изъято 50 тысяч долларов и 8 миллионов сум в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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