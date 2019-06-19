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В Москве в ходе массовой драки убит выходец из Средней Азии

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Еще трое получили различные ранения во время поножовщины.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Москве вблизи станции метро "Электрозаводская" в ходе массовой драки погиб выходец из Средней Азии, сообщает "Московский комсомолец".

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мигранта.

Как сообщают правоохранители, иностранцы в нетрезвом состоянии начали поножовщину на фоне бытового конфликта.

Предположительно, в драке участвовали четверо мужчин: 19-летний Уулу Маматали ранен в грудь, 20-летний Уулу Садырбек получил ушибленную рану головы, а 18-летний Рекендер Шахтыбаев госпитализирован с ножевой раной бедра.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают всех участников конфликта.

Теги:
Москва, Россия, Мигранты, массовая драка, пьяная драка, драка



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