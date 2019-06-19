В Москве в ходе массовой драки убит выходец из Средней Азии

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Москве вблизи станции метро "Электрозаводская" в ходе массовой драки погиб выходец из Средней Азии, сообщает "Московский комсомолец".
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мигранта.
Как сообщают правоохранители, иностранцы в нетрезвом состоянии начали поножовщину на фоне бытового конфликта.
Предположительно, в драке участвовали четверо мужчин: 19-летний Уулу Маматали ранен в грудь, 20-летний Уулу Садырбек получил ушибленную рану головы, а 18-летний Рекендер Шахтыбаев госпитализирован с ножевой раной бедра.
Следователи осматривают место происшествия, устанавливают всех участников конфликта.